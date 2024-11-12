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14:03, 12 ноября 2024Бывший СССР

Дела задержанных за потасовку у парламента в Абхазии передали в суд

Дела задержанных за потасовку у парламента в Абхазии передали в суд Сухума
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

Административные дела задержанных за потасовку у парламента в Абхазии переданы в Сухумский городской суд. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на адвоката задержанных.

«Дела по административным нарушениям в отношении задержанных оппозиционеров в Абхазии передали в Сухумский городской суд», — рассказал адвокат.

По его словам, управление внутренних дел Сухума собрало материалы на четверых задержанных, для пятого из них документы собираются.

Ранее абхазская оппозиция заявила о перекрытии ключевых мостов в Сухуме и потребовала отпустить задержанных активистов, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Число задержанных оппозиционеров выросло до шести.

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