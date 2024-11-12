Дела задержанных за потасовку у парламента в Абхазии передали в суд

Административные дела задержанных за потасовку у парламента в Абхазии переданы в Сухумский городской суд. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на адвоката задержанных.
«Дела по административным нарушениям в отношении задержанных оппозиционеров в Абхазии передали в Сухумский городской суд», — рассказал адвокат.
По его словам, управление внутренних дел Сухума собрало материалы на четверых задержанных, для пятого из них документы собираются.
Ранее абхазская оппозиция заявила о перекрытии ключевых мостов в Сухуме и потребовала отпустить задержанных активистов, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Число задержанных оппозиционеров выросло до шести.