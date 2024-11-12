Кандидат на должность нового госсекретаря США окажет давление на Украину

NYT: кандидат в госсекретари Рубио поддержит Трампа и окажет давление на Украину

Сенатор Марк Рубио, который рассматривается как один из основных кандидатов на пост госсекретаря США в администрации избранного американского президента Дональда Трампа, поддержит план республиканца по оказанию давления на власти Украины для завершения конфликта. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Несмотря на то что раньше Рубио позволял жесткие высказывания о России, он, вероятнее всего, согласится с планами Трампа оказать необходимое давление на украинские власти, чтобы найти способ прийти к соглашению с Москвой и договориться о невступлении Украины в НАТО», — передает издание.

При этом авторы материала отметили, что остается неясным, будут ли начаты российско-украинские переговоры «именно по настоянию новоизбранного американского лидера».

7 ноября стало известно, что Трамп начал рассматривать кандидатов на должность госсекретаря США. В качестве возможных претендентов были названы Марк Рубио, сенатор Билл Хагерти, а также бывший американский посол в Германии Ричард Гренелл.