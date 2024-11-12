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06:28, 12 ноября 2024Мир

Кандидат в канцлеры ФРГ заявил о готовности выставить России ультиматум по Украине

Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что готов выставить России ультиматум и пойти на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Его слова приводит издание Stern.

Политик отметил, что потребует прекращения боевых действий на Украине и даст Москве сутки. После этого Мерц пообещал передать Киеву крылатые ракеты Taurus и снять запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием.

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц выступает против подобных инициатив. 24 октября он вновь выступил против передачи Киеву дальнобойных ракет, назвав это неверным подходом. Политик также добавил, что скептически относится к актуальным на данный момент дискуссиям об атаках на объекты в России с помощью американского и европейского оружия.

ЖЗЛ
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