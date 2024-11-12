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11:45, 12 ноября 2024Бывший СССР

Лидер оппозиции Абхазии назвал условие разблокирования мостов

Ардзинба: мосты в столице Абхазии откроют после освобождения активистов
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
СюжетПротесты в России

Фото: Sputnik / РИА Новости

Мосты в столице Абхазии — Сухуме — откроют при условии освобождения оппозиционных активистов и политиков. Об этом сообщил один из лидеров оппозиции в республике Адгур Ардзинба, пишетТАСС.

«Требование — освободить незаконно задержанных представителей оппозиции. Они были задержаны только лишь потому, что выражают свою точку зрения», — заявил политик.

Два моста через реку Гумиста связывают Сухум с остальной частью Абхазии. По словам Ардзинбы, по ним разрешено проезжать только автомобилям скорой помощи.

Ночью 12 ноября в Абхазии начались протесты представителей оппозиции из-за ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Протестующие вышли к зданиям местного МВД и Службы государственной безопасности (СГБ), а также объявили о перекрытии основных трасс и мостов.

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