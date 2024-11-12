Люксовые автомобили BMW появились на Wildberries

Люксовые автомобили BMW за 9,7 миллиона рублей появились на Wildberries

Россияне смогут купить люксовые автомобили немецкого производителя BMW на маркетплейсе Wildberries. Соответствующие товары появились на сайте онлайн-магазина.

На маркетплейсе представлена модель X3 30i xDrive в белых и черных цветах. Стоимость автомобиля составляет 9,7 миллиона рублей. Машину могут доставить в любое место в Москве на эвакуаторе или к пункту выдачи заказов со всеми необходимыми документами.

Ранее сообщалось, что россияне получат возможность купить вещи знаменитостей. На платформе «Авито» начнет продаваться одежда, предметы интерьера, электроника, инструменты для ремонта и другие вещи, которые ранее принадлежали звездам. Первой свои товары предоставила журналистка Ксения Собчак.

