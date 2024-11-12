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10:48, 12 ноября 2024Ценности

Люксовые автомобили BMW появились на Wildberries

Люксовые автомобили BMW за 9,7 миллиона рублей появились на Wildberries
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: simon follin / Unsplash

Россияне смогут купить люксовые автомобили немецкого производителя BMW на маркетплейсе Wildberries. Соответствующие товары появились на сайте онлайн-магазина.

На маркетплейсе представлена модель X3 30i xDrive в белых и черных цветах. Стоимость автомобиля составляет 9,7 миллиона рублей. Машину могут доставить в любое место в Москве на эвакуаторе или к пункту выдачи заказов со всеми необходимыми документами.

Ранее сообщалось, что россияне получат возможность купить вещи знаменитостей. На платформе «Авито» начнет продаваться одежда, предметы интерьера, электроника, инструменты для ремонта и другие вещи, которые ранее принадлежали звездам. Первой свои товары предоставила журналистка Ксения Собчак.

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