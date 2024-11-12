Мужчина выиграл в лотерею 19 миллионов рублей благодаря своему возрасту

Возраст американца помог ему выиграть 200 тысяч долларов в лотерею

Мужчина из США купил выигрышный лотерейный билет благодаря своему возрасту. Об этом пишет UPI.

Житель Северной Каролины Джамар Тилман отправился за продуктами в супермаркет в городе Хай-Пойнт в ноябре. Уже выходя из магазина, он заметил лотерейный билет с номером, который совпадал с его возрастом: 44. Мужчина заплатил за него пять долларов (491 рубль).

Неожиданное совпадение помогло ему выиграть в лотерею. Купленный билет принес американцу 200 тысяч долларов (19,6 миллиона рублей). Тилман признался, что едва не потерял сознание, узнав о выигранной сумме. Мужчина собирается потратить деньги на покупку дома.

Ранее сообщалось, что житель штата Мэриленд, США, разбогател на 50 тысяч долларов (4,8 миллиона рублей) благодаря маленькой победе в лотерее. Он получил небольшой приз и потратил его на счастливый билет.