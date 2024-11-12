Названо модное сочетание в одежде на зиму

Vogue: сочетание платья-свитера и байкерских сапог будет модным зимой

Редакторы французской версии Vogue назвали модное сочетание в одежде на зиму. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В грядущем сезоне актуальной окажется комбинация платья-свитера с несколькими видами обуви. Журналисты посоветовали выбирать различные сапоги: в байкерском стиле, гармошкой, сапоги-чулки и высокие замшевые фасоны. В свою очередь, платье-свитер может быть вязаным, из шерсти, искусственного меха или в рубчик.

Отмечается, что в подобных нарядах манекенщицы появились на показах таких марок, как Coach, Kenzo и Fendi.

Ранее одни модные в 1970-х годах брюки также назвали трендом зимы.