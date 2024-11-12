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12:54, 12 ноября 2024Наука и техника

Опубликована инструкция постройки домашнего радиотелескопа

arXiv: опубликована инструкция постройки домашнего радиотелескопа
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jan Woitas / Reuters

Ученый-любитель описал инструкцию, как можно построить домашний радиотелескоп на основе простых и доступных компонентов. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

В работе описано, как создать устройство для наблюдения за излучением водорода в домашних условиях с использованием метровой спутниковой антенны, компьютера Raspberry Pi и базовых электронных устройств. Основное внимание в проекте уделено настройке радиотелескопа на частоту 1420,405 мегагерца, известную как «линия водорода». Это частота, на которой излучается нейтральный водород, и она широко используется в радиоастрономии для изучения материи в космосе. Длина волны излучения водорода составляет около 21 сантиметров, что также позволяет фиксировать его на значительных расстояниях в космосе.

Конструкция телескопа включает аналого-цифровой преобразователь и другие простые компоненты, которые делают проект доступным даже для тех, кто не имеет большого опыта в электронике. Raspberry Pi обеспечивает удобный сбор данных и обработку сигналов, полученных от антенны, что позволяет устройству фиксировать и интерпретировать излучение водорода.

Наблюдения за линией водорода предоставляют важные научные данные. Это излучение возникает в результате переворота спина электрона атома водорода, что делает линию очень резкой и легкой для обнаружения. Наблюдая за сдвигами в этой линии, можно определить относительное движение источников излучения, таких как облака водорода в Млечном Пути.

Такие наблюдения уже дали астрономам ценную информацию о вращении нашей галактики и распределении материи в ней. Например, наблюдения за линией водорода позволяют выявить регионы, где материи больше или меньше. Ранние исследования линии водорода указали на существование темной материи.

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