Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:29, 12 ноября 2024Культура

Подруга Успенской назвала опасного для певицы человека

Подруга Успенской заявила, что директор певицы опасный человек
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Любовь Успенская

Любовь Успенская. Фото: Юлия Морозова / ТАСС

Подруга российской певицы Любови Успенской, нумеролог Клара Кузденбаева заявила, что директор исполнительницы Алекс Салон (настоящее имя — Александр Иваненко) является опасным человеком. Ее цитирует KP.RU.

Отмечается, что дочь артистки Татьяна Плаксина заявляла, что Салон планирует отобрать имущество Успенской, а также «запихнуть ее в психушку».

По словам Кузденбаевой, она еще в 2012 году сказала подруге, что «у Алекса дьявольская программа». «У этого человека нет ни совести, ни чести. Он настоящий интриган и способен переступить через многое. Тогда эту информацию Люба не восприняла. А когда три года назад он стал ее директором, я напомнила ей, что это опасный человек. На протяжении трех лет Алекс перессорил Любу со всеми подругами. Она и на меня обиделась, что я сказала ей правду про это чудовище», — заявила она, подчеркнув, что это все интриги мужчины.

Нумеролог также рассказала, что певица хотела свести дочь с директором. «Все окружение Любы знает, какой это опасный человек. Помимо меня, ей говорили об этом и другие люди. Надеюсь придет время, когда она это осознает. Очень жаль Таню! Все, что она говорит — это правда», — добавила она.

Ранее дочь Успенской рассказала об изнасиловании в реабилитационной клинике.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский губернатор заявил о невозможности сбить беспилотники в некоторых ситуациях

      Сына депутата Госдумы избили в Петергофе

      Воссоздана сложная архитектура щупалец осьминога

      Деми Мур показала фигуру в бикини в честь дня рождения собаки

      Подруга Успенской назвала опасного для певицы человека

      Карпин объяснил причину невызова Дзюбы в сборную

      Квартиру тещи российского журналиста арестовали по требованию прокуратуры

      Врач предупредила об опасности свеклы для некоторых людей

      Генсек НАТО выступил за продолжение конфликта на Украине

      В Белоруссии решил выйти из президентской гонки еще один кандидат

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше