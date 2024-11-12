Подруга Успенской назвала опасного для певицы человека

Подруга Успенской заявила, что директор певицы опасный человек

Подруга российской певицы Любови Успенской, нумеролог Клара Кузденбаева заявила, что директор исполнительницы Алекс Салон (настоящее имя — Александр Иваненко) является опасным человеком. Ее цитирует KP.RU.

Отмечается, что дочь артистки Татьяна Плаксина заявляла, что Салон планирует отобрать имущество Успенской, а также «запихнуть ее в психушку».

По словам Кузденбаевой, она еще в 2012 году сказала подруге, что «у Алекса дьявольская программа». «У этого человека нет ни совести, ни чести. Он настоящий интриган и способен переступить через многое. Тогда эту информацию Люба не восприняла. А когда три года назад он стал ее директором, я напомнила ей, что это опасный человек. На протяжении трех лет Алекс перессорил Любу со всеми подругами. Она и на меня обиделась, что я сказала ей правду про это чудовище», — заявила она, подчеркнув, что это все интриги мужчины.

Нумеролог также рассказала, что певица хотела свести дочь с директором. «Все окружение Любы знает, какой это опасный человек. Помимо меня, ей говорили об этом и другие люди. Надеюсь придет время, когда она это осознает. Очень жаль Таню! Все, что она говорит — это правда», — добавила она.

Ранее дочь Успенской рассказала об изнасиловании в реабилитационной клинике.