Последствия для мировой экономики от политики Трампа оценили

The Economist: экономическая политика Трампа приведет к потрясениям в экономике

Экономическая политика недавно избранного президента США Дональда Трампа приведет к потрясениям в мировой экономике. Такие последствия от решений политика назвали аналитики The Economist.

Эксперты затрудняются в оценках, какие именно части своей экономической программы сможет реализовать бизнесмен. Инвесторы предполагают, что за счет снижения налогов прибыль американских компаний может вырасти, а сочетание более высокого дефицита и возобновления роста цен Федеральная резервная система (ФРС) может начать удерживать высокие процентные ставки.

«Рост доллара часто идет рука об руку с ухудшением перспектив мировой экономики. Одна из причин этого заключается в том, что во времена экономических потрясений инвесторы склонны распродавать свои рискованные активы и вкладываться в те, которые они считают безопасными, в частности в доллар и американские казначейские облигации. В то время как ухудшение перспектив, как правило, повышает курс доллара, рост доллара часто также ухудшает перспективы», — отмечают в издании.

В условиях высокой ставки ФРС инвесторы будут охотнее вкладываться в американскую валюту, что станет острой проблемой для прочих экономик. Сильный доллар также может навредить и производителям в самих США.

На разгон курса доллара, по словам доцента экономического факультета Российского университета дружбы народов Лазаря Бадалова, будет влиять намерение Трампа спасти американскую экономику при помощи протекционистских мер. К ним относят резкое повышение пошлин на импортные товары до 10-20 процентов, а в отношении продукции из Китая — до 60 процентов.

Курс доллара начал укрепляться еще во время подсчета голосов на выборах. После того как Трампа признали победителем президентской гонки, к активному росту перешел не только курс американской валюты, но и казначейские облигации. Так, доходность десятилетних ценных госбумаг выросла на 16 базисных пунктов и составила 4,43 процента.