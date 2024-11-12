«Прививка Второй мировой перестала действовать». Медведев ответил на ультиматум кандидата в канцлеры Германии

Медведев высмеял ультиматум кандидата в канцлеры ФРГ Мерца по СВО на Украине

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ультиматум председателя Христианско-демократического союза (ХДС), кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца о поставке ракет Taurus Украине. По словам Медведева, это может многократно увеличить риск перехода конфликта в самую опасную стадию.

Медведев заявил о желании европейских политиков «затащить войну на свою территорию»

Медведев предположил, что подобные ультиматумы носят предвыборный характер и поставка немецких ракет Украине не способна существенно повлиять на ход боевых действий. «Их поставка — лишь способ продлить агонию бандеровского режима. Но вот риск перехода конфликта в самую опасную стадию удары крылатыми ракетами увеличивают многократно», — подчеркнул Медведев.

Фридрих Мерц Фото: Lisi Niesner / Reuters

Он заметил, что нынешнее поколение европейских политиков хочет, чтобы война пришла на их территорию. «Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой. А значит, плохой сценарий остается самым вероятным», — сказал он.

Ультиматум Мерца в комментарии «Ленте.ру» также прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, подобное заявление выдает в кандидате в канцлеры Германии слабого политика.

Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум

Мерц в одном из интервью заявил, что в случае победы на выборах будет готов переговорить с президентом России Владимиром Путиным и выдвинуть ультиматум о прекращении боевых действий на Украине. На это Москве будут даны сутки. Если же это требование не будет выполнено, Мерц поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием.

По его мнению, передача ракет Киеву не будет являться вовлечением Германии в конфликт.