Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:54, 12 ноября 2024Россия

«Прививка Второй мировой перестала действовать». Медведев ответил на ультиматум кандидата в канцлеры Германии

Медведев высмеял ультиматум кандидата в канцлеры ФРГ Мерца по СВО на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал ультиматум председателя Христианско-демократического союза (ХДС), кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца о поставке ракет Taurus Украине. По словам Медведева, это может многократно увеличить риск перехода конфликта в самую опасную стадию.

Медведев заявил о желании европейских политиков «затащить войну на свою территорию»

Медведев предположил, что подобные ультиматумы носят предвыборный характер и поставка немецких ракет Украине не способна существенно повлиять на ход боевых действий. «Их поставка — лишь способ продлить агонию бандеровского режима. Но вот риск перехода конфликта в самую опасную стадию удары крылатыми ракетами увеличивают многократно», — подчеркнул Медведев.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Он заметил, что нынешнее поколение европейских политиков хочет, чтобы война пришла на их территорию. «Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой. А значит, плохой сценарий остается самым вероятным», — сказал он.

Ультиматум Мерца в комментарии «Ленте.ру» также прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, подобное заявление выдает в кандидате в канцлеры Германии слабого политика.

Материалы по теме:
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard. Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
Год назад Запад пообещал Украине дать Abrams, Challenger и Leopard.Почему танки, ракеты и другое оружие не помогло ВСУ?
25 января 2024
Запад хочет разрешить Украине наносить удары по России иностранным оружием. Куда могут долететь ракеты ВСУ?
Запад хочет разрешить Украине наносить удары по России иностранным оружием.Куда могут долететь ракеты ВСУ?
31 мая 2024

Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум

Мерц в одном из интервью заявил, что в случае победы на выборах будет готов переговорить с президентом России Владимиром Путиным и выдвинуть ультиматум о прекращении боевых действий на Украине. На это Москве будут даны сутки. Если же это требование не будет выполнено, Мерц поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием.

По его мнению, передача ракет Киеву не будет являться вовлечением Германии в конфликт.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО поражены темпами производства российской авиации. Что на Западе говорят об истребителях Су-35 и Су-57?

      Россиянки пожаловались на холод в палатах больницы для недоношенных детей

      Впавший в кому после аварии главред Readovka пришел в сознание

      Автобус сломал крыло пассажирского самолета в аэропорту и попал на видео

      Москвичей предупредили об аномальном Новом годе

      Дела задержанных за потасовку у парламента в Абхазии передали в суд

      В России оценили способность Трампа повлиять на украинский конфликт до инаугурации

      Рижский вокзал в Москве оценили в 1 миллиард рублей

      В Москве упадет давление и выпадет снег

      Россия рассказала о поставках оборудования для индийской пилотируемой программы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше