Медведев ответил на поставленный кандидатом в канцлеры ФРГ ультиматум России

Медведев высмеял ультиматум кандидата в канцлеры Германии Мерца

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высмеял ультиматум кандидата в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца. Свою реакцию он опубликовал в Telegram.

Медведев выразил уверенность, что подобные заявления «носят предвыборный характер». Вместе с тем он отметил, что подобная риторика может спровоцировать эскалацию. По его словам, современные европейские политики хотят «затащить войну на свою территорию», вопреки пожеланиям народов и «к явной радости американцев». «Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать», — написал зампред Совбеза.

Ранее Мерц выразил готовность предъявить РФ ультиматум. Он заявил, что при победе на выборах канцлера в ФРГ потребует прекращения боевых действий на Украине. На принятие решения он отведет Москве сутки. При отказе России политик предложил поставить Киеву крылатые ракеты Taurus и снять запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием.