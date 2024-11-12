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11:01, 12 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о найденной в Москве на детской площадке женщине с травмой головы

Рядом с найденным в Москве на детской площадке телом женщины была бутылка виски
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве рядом с найденной на детской площадке без признаков жизни и с повреждениями головы женщиной стояла бутылка виски. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным издания, пострадавшая — 47-летняя Анжела. Она работала в банке и занималась бизнесом. На ней не было обуви. Ее ботинки лежали рядом. Вместе с ними стояла и бутылка виски. У потерпевшей зафиксирована черепно-мозговая травма.

Ее обнаружили соседи утром, 12 ноября, во двое жилого комплекса (ЖК) «Николин Парк». Она проживала в этом ЖК. Официально замужем она не была.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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