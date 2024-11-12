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18:04, 12 ноября 2024Мир

Раскрыты самые первые действия Трампа на президентском посту

Reuters: Трамп начнет новый срок президентства с мер против мигрантов-нелегалов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fernando Llano / AP

Избранный в ходе выборов будущий американский лидер Дональд Трамп в первый день после инаугурации 20 января предпримет «ряд исполнительных мер» против мигрантов-нелегалов и организует сворачивание указов действующего главы страны Джо Байдена по поощрению въезда в страну. О том, как Трамп начнет новый срок президентства, со ссылкой на источники в Белом доме сообщает Reuters.

Ожидается, что Трамп наделит сотрудников Федеральной иммиграционной службы США возможностью ареста людей без судимостей, а также направит войска Национальной гвардии на американо-мексиканскую границу с последующим введением в стране чрезвычайного положения из-за отсутствия контроля за миграцией.

Также сообщалось, что Трамп в первый день своего президентства начнет переговоры по мирному урегулированию на Украине, а именно «пригласит Россию и Украину за стол переговоров, чтобы поспособствовать концу конфликта».

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