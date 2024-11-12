Россиянам назвали разрешенное количество рентгенов в год

Рентгенолог Сураева: при подозрении на рак делают столько КТ, сколько необходимо

Нормы лучевой нагрузки существуют только для профилактических исследований, которые проводятся в рамках диспансеризации, напомнил врач-рентгенолог Александр Бажин. Разрешенные дозы рентгена в год он и его коллега Юлия Сураева назвали в беседе с aif.ru.

По словам доктора, в рамках профилактических исследований желательной является рентгеновская нагрузка в 1 кубический метр в год, а остальные исследования делают исходя из соотношения пользы и риска. «Еще один принцип, которым руководствуются врачи, — "от простого к сложному". Если ответ на вопрос может дать более простое исследование — доктор назначит его», — уточнил он.

Сураева добавила, что для пациентов с раком при назначении рентгенологического обследования сопоставляют соотношение пользы и риска. «В трудных случаях, например при подозрении на онкологическое заболевание, выполняется столько КТ, сколько необходимо. Современные приборы технически более совершенны, некоторые из них имеют программы, которые направлены на снижение доз облучения там, где это возможно», — отметила она.

Врач подчеркнула, что для получения изображения легких, суставов или зубов сейчас требуется в несколько раз меньшая доза излучения, чем 20-30 лет назад. Дозы, получаемые пациентом в ходе исследования можно сопоставить с бытовым облучением, которому большинство людей подвергается в повседневной жизни, заключила она.

Ранее терапевт Александр Каневский перечислил россиянам главные принципы профилактики рака. Основой профилактики рака терапевт назвал регулярные медосмотры, отказ от вредных привычек, защиту от провоцирующих факторов окружающей среды и оптимизацию образа жизни.