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21:05, 12 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли пользу популярных лепешек с начинкой

Врач Малышева: лепешки чуду с творогом снижают уровень сахара в крови
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nailya Yakubova / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли россиянам пользу популярных дагестанских лепешек с начинкой — чуду. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Коновалов рассказал, что чуду с начинкой из творога снижают уровень сахара в крови. «В твороге содержится кальций. А кальций нужен для того, чтобы сахар, который поступает с пищей, усваивался хорошо. И, соответственно, его тогда будет меньше в крови», — заявил врач. Он также добавил, что кальций укрепляет кости.

В другой составляющей начинки — зелени — содержится много витамина К, отметила Малышева. Этот элемент, по ее словам, ускоряет заживление ран.

Коновалов также напомнил, что в муке, из которой делается сама лепешка, есть селен. Офтальмолог подчеркнул, что этот элемент улучшает работу иммунных клеток.

Ранее врачи Андрей Продеус и Михаил Коновалов назвали неожиданную пользу пирожков с картошкой. Они рассказали, что в картошке содержится кремний, полезный для костей.

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