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18:29, 12 ноября 2024Силовые структуры

Российские следователи завели дело на пнувшего мальчика мужчину

СК возбудил дело против мужчины, пнувшего мальчика в Челябинске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Россиянин впечатал в стену ребенка на глазах у других детей и попал на видео

Кадр: Telegram-канал «31tv.ru | Челябинск»

В Челябинске следователи возбудили два уголовных дела в отношении мужчины, пнувшего девятилетнего мальчика в подъезде жилого дома. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Расследование было начато после обнародования в соцсетях видео, на котором мужчина применяет насилие в отношении несовершеннолетнего. Его действия квалифицированы по статьям 119 УК РФ («Угроза причинения тяжкого вреда здоровью») и 213 УК РФ («Хулиганство с применением насилия»).

Личность мужчины установлена, оперативники принимают меры по его задержанию.

Ранее сообщалось, что двое детей дрались в подъезде, их пытался разнять третий мальчик, а затем решил позвать на помощь. К ним вышел отец одного из ребят. Мужчина схватил обидчика сына за куртку, впечатал в стену и что-то сказал ему (на опубликованной записи нет звука). Затем мужчина отпустил ребенка, ударил его ногой и ушел.

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