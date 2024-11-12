Российские следователи завели дело на пнувшего мальчика мужчину

СК возбудил дело против мужчины, пнувшего мальчика в Челябинске

Россиянин впечатал в стену ребенка на глазах у других детей и попал на видео

Начало событий в новости Россиянин впечатал в стену ребенка на глазах у других детей и попал на видео

В Челябинске следователи возбудили два уголовных дела в отношении мужчины, пнувшего девятилетнего мальчика в подъезде жилого дома. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Расследование было начато после обнародования в соцсетях видео, на котором мужчина применяет насилие в отношении несовершеннолетнего. Его действия квалифицированы по статьям 119 УК РФ («Угроза причинения тяжкого вреда здоровью») и 213 УК РФ («Хулиганство с применением насилия»).

Личность мужчины установлена, оперативники принимают меры по его задержанию.

Ранее сообщалось, что двое детей дрались в подъезде, их пытался разнять третий мальчик, а затем решил позвать на помощь. К ним вышел отец одного из ребят. Мужчина схватил обидчика сына за куртку, впечатал в стену и что-то сказал ему (на опубликованной записи нет звука). Затем мужчина отпустил ребенка, ударил его ногой и ушел.