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12:23, 12 ноября 2024Россия

Россиянин впечатал в стену ребенка на глазах у других детей и попал на видео

В Челябинске мужчина впечатал в стену ребенка на глазах у других детей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Челябинске мужчина впечатал в стену ребенка на глазах у других детей — судя по всему, таким образом он решил заступиться за сына, пишет «31tv.ru | Челябинск» в своем Telegram-канале.

Как видно на опубликованных кадрах, двое детей дрались в подъезде. С ними находился еще один мальчик — сначала он сам попытался разнять школьников, а затем решил позвать на помощь.

Как пишет канал, к детям вышел отец одного из ребят. Россиянин схватил обидчика сына за куртку, впечатал в стену и что-то сказал ему (на опубликованной записи нет звука). Затем мужчина отпустил ребенка, ударил его ногой и ушел.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Ранее в Подмосковье отец дал обидчику сына пощечину. Инцидент произошел на спортивной площадке, где подростки играли в футбол и попросили восьмилетнего мальчика покинуть поле, потому что он не мог играть с ними наравне.

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