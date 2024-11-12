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20:06, 12 ноября 2024Силовые структуры

Шпионившая для Украины жительница Мариуполя получила 11 лет колонии

Суд приговорил к 11 годам жительницу Мариуполя за шпионаж в пользу Украины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к 11 годам лишения свободы жительницу Мариуполя — 46-летнюю гражданку Украины Ольгу Пичурину за шпионаж в пользу Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Женщина признана виновной по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Ее отправили в колонию общего режима.

Из материалов дела следует, что с мая по июль 2023 года Пичурина занималась сбором и передачей украинской разведке сведений о местах дислокации российских войск на территории Мариуполя. Эти данные могли быть использованы противником для нанесения огневых ударов по ним.

7 ноября сообщалось, что Верховный суд Республики Крым приговорил 36-летнего местного жителя к 13 годам лишения свободы за госизмену.

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