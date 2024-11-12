Страйкбольная граната взорвалась на уроке ОБЖ в российской школе

В томской школе на уроке ОБЖ взорвалась светошумовая страйкбольная граната

В томской школе на уроке ОБЖ взорвалась светошумовая страйкбольная граната. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, учитель ОБЖ принес на урок светошумовую гранату, чтобы показать ученикам, но в какой-то момент она сработала. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция начала проверку.

Ранее сообщалось, что в Прикамье 15-летний школьник получил ранение из пневматической винтовки в висок на уроке по основам безопасности и защиты родины (ОБЗР). Занятие проводила учитель физкультуры в спортзале без специальной подготовки и без необходимого оборудования для стрельбы. По словам местных жителей, в тот день она не хотела преподавать ОБЗР, но руководство настояло на уроке. Отмечается, школьник получил ранение правого виска, когда педагога не было в спортзале.