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12:26, 12 ноября 2024Силовые структуры

Страйкбольная граната взорвалась на уроке ОБЖ в российской школе

В томской школе на уроке ОБЖ взорвалась светошумовая страйкбольная граната
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В томской школе на уроке ОБЖ взорвалась светошумовая страйкбольная граната. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, учитель ОБЖ принес на урок светошумовую гранату, чтобы показать ученикам, но в какой-то момент она сработала. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция начала проверку.

Ранее сообщалось, что в Прикамье 15-летний школьник получил ранение из пневматической винтовки в висок на уроке по основам безопасности и защиты родины (ОБЗР). Занятие проводила учитель физкультуры в спортзале без специальной подготовки и без необходимого оборудования для стрельбы. По словам местных жителей, в тот день она не хотела преподавать ОБЗР, но руководство настояло на уроке. Отмечается, школьник получил ранение правого виска, когда педагога не было в спортзале.

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