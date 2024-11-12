The Lancet: стволовые клетки впервые восстановили зрение

Ученые Университета Осаки в Японии впервые восстановили зрение с помощью трансплантации эпителия роговицы, полученного из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

Дефицит лимбальных стволовых клеток (ДЛСК) — тяжелое заболевание, при котором потеря функционирующих стволовых клеток на краю роговицы приводит к ухудшению зрения. Обычно лимбальные клетки восстанавливают роговицу, но при их отсутствии на поверхности роговицы скапливается фиброзная ткань, что в конечном итоге вызывает потерю зрения.

Для трансплантации исследователи вырастили эпителиальные листы роговицы (iCEPS) из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPSC), используя метод, имитирующий некоторые процессы при естественном развитии глаза. Этот метод позволяет создавать функциональные клетки роговицы с низкой иммуногенностью, что снижает необходимость подбора по человеческому лейкоцитарному антигену (HLA) и длительной иммуносупрессии.

В исследовании участвовали четыре пациента с дефицитом лимбальных стволовых клеток. Команда удаляла фиброзные ткани с роговицы, после чего пересаживала полученные iCEPS на пораженные участки. Половина пациентов получала низкие дозы циклоспорина, в то время как другой половине назначались только кортикостероиды. Операции проводились без HLA-подбора.

Мониторинг, продолжавшийся два года, не выявил серьезных побочных эффектов. Незначительные осложнения были устранены без последствий. Все пациенты отметили значительное улучшение зрения, причем у троих заболевание перешло в менее тяжелую стадию. У одного пациента с более тяжелой формой ДЛСК сначала наблюдалось улучшение, однако к исходному уровню болезнь вернулась через год.

Результаты исследования показали, что трансплантация iCEPS не только стабилизирует роговицу, но и восстанавливает зрение, значительно улучшая повседневную жизнь пациентов с ДЛСК. Наиболее положительные эффекты были у тех, кто получал циклоспорин, что может указывать на предотвращение скрытого иммунологического отторжения.