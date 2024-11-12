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09:36, 12 ноября 2024Силовые структуры

Таксист помог задержать пособника аферистов за похищение миллионов у пожилых россиян

На Алтае таксист помог задержать пособника аферистов, обманувшего 11 пенсионеров
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Алтайском крае задержали юного пособника аферистов, который похитил около 2,5 миллиона рублей у 11 пожилых россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, молодой человек совершил серию преступлений, когда ему еще не было 18 лет. По заданию «работодателей» он приходил домой к потерпевшим и забирал у них деньги, которые якобы предназначались для их родственников, ставших виновниками аварий. Полученные средства пособник переводил мошенникам, оставляя себе пять процентов от каждой суммы.

Всего молодой человек успел заработать около 100 тысяч рублей. Сейчас он — фигурант уголовного дела по статье 159 («Мошенничество») УК РФ и находится в СИЗО.

Как уточнили «Ленте.ру» в МВД, злоумышленника удалось задержать благодаря таксисту, который узнал в молодом человеке мошенника — его приметы ранее сообщил внук одной из обманутых пенсионерок. Водитель такси передал пассажира экипажу ДПС в районе Алейска. При себе у задержанного были 45 тысяч рублей и телефон, подтверждающий его причастность к схеме аферистов.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали троих человек, которые представились силовиками и вымогали один миллион рублей у посетителя бара в Москве.

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