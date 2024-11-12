Трое россиян представились силовиками и вымогали миллион рублей у посетителя бара

В Москве задержали трех лжеполицейских за вымогательство 1 млн руб. у гостя бара

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих человек, которые представились силовиками и вымогали один миллион рублей у посетителя бара в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, задержанными оказались 39-летний уроженец Архангельской области, а также двое москвичей 34 и 19 лет.

Злоумышленники подошли к 21-летнему гостю бара на Арбате, представились полицейскими и сообщили молодому человеку, что он находится в розыске за мошенничество. После этого лжеоперативники надели на «разыскиваемого» наручники, вывели на улицу и усадили в машину. Там они, угрожая расправой, потребовали от него один миллион рублей.

Когда молодой человек согласился, его отпустили. Потерпевший обратился в полицию.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 («Вымогательство») УК РФ. Сейчас они находятся под стражей.

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