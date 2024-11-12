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16:59, 12 ноября 2024Россия

Три украинских БПЛА попытались атаковать российский регион

Минобороны России отчиталось о трех сбитых БПЛА над Курской областью
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) попытались атаковать российский регион. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Речь идет о попытке атаки на Курскую область. По данным оборонного ведомства, российские войска пресекли нападение с 13:40 до 15:20 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — говорится в сообщении министерства.

Ранее Минобороны заявило, что российские войска за сутки отразили семь контратак ВСУ в Курской области. В пресс-службе оборонного ведомства уточнили, что контратаки проводились в направлении населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка.

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