Nature Communications: у немозговых клеток обнаружили память

Группа ученых Нью-Йоркского университета обнаружила, что клетки, находящиеся вне мозга, также способны запоминать информацию. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Ранее считалось, что память формируется исключительно в клетках мозга, однако новое исследование выявило способность к запоминанию и у других клеток организма. В своим исследовании ученые опирались на давно известный «эффект распределенного повторения», согласно которому информация лучше запоминается при ее периодическом повторении, чем при одноразовом интенсивном обучении.

Для проверки гипотезы исследователи изучали два типа немозговых клеток человека: клетки нервной ткани и клетки почек. В лаборатории эти клетки подвергали различным химическим сигналам, имитируя процессы, происходящие в мозге, когда он усваивает новую информацию. Это позволило проследить реакцию клеток на определенные паттерны стимуляции, похожие на воздействия нейромедиаторов в мозге.

В результате эксперимента немозговые клетки активировали ген памяти — ген, который обычно включается при запоминании у клеток мозга. Ученые наблюдали, как клетки реагировали на повторяющиеся паттерны стимуляции, запоминая их на молекулярном уровне.

Чтобы следить за процессом активации гена памяти, исследователи модифицировали клетки, добавив в них светящийся белок, который ярко светился при включении гена. Это позволило точно фиксировать моменты, когда клетки реагировали на периодические химические импульсы, отражающие интервальное обучение, и активировали ген памяти на более продолжительное время по сравнению с разовой стимуляцией.

Открытие демонстрирует, что запоминание не является эксклюзивной функцией клеток мозга, а может быть фундаментальным свойством всех клеток организма. Исследователи надеются, что это знание поможет развить новые способы улучшения памяти и обучения, а также станет важным шагом в разработке терапии для борьбы с нарушениями памяти.