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12:09, 12 ноября 2024Бывший СССР

В Абхазии рассказали о потасовке оппозиции с силовиками на одном из перекрытых мостов

Микаа: в Абхазии произошла потасовка с силовиками на одном из перекрытых мостов
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Кадр: Tasha Black / YouTube

В Абхазии произошла потасовка представителей оппозиции с силовиками на одном из перекрытых мостов во время протестов против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом заявил председатель комитета по защите суверенитета республики Леван Микаа, пишет РИА Новости.

По его словам, власти попытались разблокировать один из мостов с применением силы. Произошла драка. Микаа отмечает, что протестующие смогли отбить атаку силовиков.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

В ночь на вторник, 12 ноября, в Абхазии начались протесты оппозиции республики из-за ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Протестующие вышли к зданиям местного МВД и Службы государственной безопасности с требованиями, а также объявили о перекрытии основных трасс и мостов в городе Сухум.

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