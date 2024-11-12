В Абхазии восстановили движение по одному из перекрытых мостов

Один из перекрытых мостов в Абхазии вновь открыт

Один из перекрытых протестующими мостов в Абхазии вновь открыт для движения транспорта. Об этом заявил начальник ГАИ Очамчырского района республики Эдик Какуридзе, пишет местное издание Апсныпресс в своем Telegram-канале.

Речь идет о Кодорском мосте в Сухуме. «Дорога на данный момент открыта, машины проезжают без препятствий, никаких проблем нет», — сказал Какуридзе.

О других подробностях не сообщается. Мосты перекрыли в рамках протеста против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

Ранее в Абхазии произошла потасовка представителей оппозиции с силовиками на одном из перекрытых мостов. Власти попытались разблокировать его с применением силы.