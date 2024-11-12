Евродепутат Вилимски: Каллас может продлить конфликт на Украине

Кандидат на пост главы дипломатии Евросоюза (ЕС), бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас может продлить конфликт на Украине. Такое мнение высказал член Европарламента от Австрийской партии свободы Харальд Вилимски, его цитирует РИА Новости.

Он напомнил о словах Каллас о необходимости поддерживать Украину, чтобы обеспечить республике победу. Вилимски отметил, что подобные высказывания дискредитируют ее как европейского посланника по иностранным делам и безопасности. «Нам нужны четкие подходы к мирным переговорам, а не умышленное затягивание войны», — подчеркнул он.

Ранее Каллас затруднилась ответить на вопрос о том, что из себя может представлять победа Украины. Она заявила, что нельзя «позволить России делать все, что она хочет», поскольку в таком случае «другие могут решить, что им все можно».