Эстонский кандидат в главы евродипломатии не смогла объяснить свое видение победы Украины

Кандидат в главы дипломатии ЕС Каллас не объяснила, что такое победа Украины

Кандидат на пост верховного представителя внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) эстонка Кая Каллас не смогла объяснить, что из себя может представлять победа Украины. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы не можем позволить России делать все, что она хочет, в этом случае и другие могут решить, что им все можно», — ответила она на просьбу депутатов Европарламента объяснить, что такое победа Украины.

По словам Каллас, остановка боевых действий и перемирие между Москвой и Киевом будут лишь временной мерой, поэтому европейцы должны «показать России, что она не может это делать».

Ранее Каллас заявила, что отличается от действующего главы евродипломатии Жозепа Борреля, но не смогла объяснить, чем именно. «Я просто другая», — сказала она.