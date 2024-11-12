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21:11, 12 ноября 2024Бывший СССР

В Британии заявили о бедственном положении ВСУ

Sky News: ВСУ находятся в бедственном положении из-за дефицита бойцов и поставок
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в бедственном положении из-за нехватки бойцов и снижения объемов военной помощи, рассказал корреспондент Sky News Стюарт Рамзи.

«ВСУ, определенно, в беде. Они не получают достаточно снабжения, которое им необходимо. Критический момент заключается в том, что у них просто-напросто заканчивается пехота», — уточнил журналист.

По его словам, Киев вынужден использовать американские танки в пехотных маневрах лишь для поддержки военных, поскольку людей для проведения атак попросту не хватает. Рамзи добавил, что в ВСУ не знают, какого развития ситуации на поле боя следует ожидать, и опасаются остановки помощи со стороны Запада.

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