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12:39, 12 ноября 2024Бывший СССР

В Эстонии назвали Китай системным противником Евросоюза

Каллас: Китай является системным противником Евросоюза
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Кандидат на пост главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила, что считает Китай системным противником ЕС, передает ТАСС.

«Политика Китая изменилась за последние годы. Теперь это конкурент и системный противник», — заявила Каллас, добавив, что Китай и Россия якобы используют открытость общества ЕС.

Помимо этого, она призвала снизить зависимость Евросоюза от Китая и дать Пекину «почувствовать рост цены своей политики» за поддержку России.

В сентябре стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Кайи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. На этом посту Каллас сменит Жозепа Борреля.

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