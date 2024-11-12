В Эстонии назвали Китай системным противником Евросоюза

Каллас: Китай является системным противником Евросоюза

Кандидат на пост главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила, что считает Китай системным противником ЕС, передает ТАСС.

«Политика Китая изменилась за последние годы. Теперь это конкурент и системный противник», — заявила Каллас, добавив, что Китай и Россия якобы используют открытость общества ЕС.

Помимо этого, она призвала снизить зависимость Евросоюза от Китая и дать Пекину «почувствовать рост цены своей политики» за поддержку России.

В сентябре стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Кайи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. На этом посту Каллас сменит Жозепа Борреля.