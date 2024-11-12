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22:56, 12 ноября 2024Мир

Немецкого депутата захотели уволить из-за звания в Гнесинке

Welt: депутата Моосдорфа могут уволить из-за почетного звания в Гнесинке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Marco Rauch / Globallookpress.com

Немецкого депутата бундестага и виолончелиста Маттиаса Моосдорфа могут отправить в отставку из-за почетного звания в Российской академии музыки имени Гнесиных. Об этом узнала газета Die Welt.

Политик в сентябре текущего года принял должность почетного профессора в Гнесинке. Комментируя свое решение, он отметил, что «это прежде всего знак взаимного понимания». Моосдорф также подчеркнул, что в музыке отсутствуют идеологические границы.

Теперь, по данным издания, он рискует столкнуться с последствиями. В статье отмечается, что на заседании группы по внешней политике большинство депутатов поддержали идею уволить Моосдорфа. Окончательное решение пока не принято.

Ранее Моосдорф предупредил, что НАТО может стать прямым участником конфликта на Украине, если государства-члены разрешат Киеву наносить удары вглубь России.

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