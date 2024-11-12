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10:56, 12 ноября 2024Мир

В МИД Японии положительно восприняли слова Путина на «Валдае»

Глава МИД Ивая: слова Путина звучали позитивно, но Япония продолжит санкции
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Такэси Ивая

Такэси Ивая. Фото: Issei Kato / Reuters

Слова президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» звучали позитивно, но Япония сохранит санкции против Москвы до тех пор, пока не будет урегулирован конфликт на Украине. Об этом заявил новый глава японского МИД Такэси Ивая, передает ТАСС.

«Я слышал из СМИ о словах президента Путина на "Валдае" о российско-японских отношениях. Есть ощущение, что это высказывания звучали немного в позитивном ключе», — отметил дипломат.

По словам Ивая, Токио вместе со странами G7 продолжит оказывать «мощную помощь» Киеву, чтобы способствовать разрешению украинского кризиса. Он резюмировал, что пока эта ситуация не изменится, Япония будет вынуждена принимать против России «жесткие санкции».

7 ноября Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Россия не ухудшала отношения с Японией, а вела переговоры. Также российский лидер напомнил, что Москва «пыталась найти ответ на сложный вопрос», касающийся мирного договора по Курильским островам.

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