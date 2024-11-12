В Москве 18 человек совершили аферы с автокредитами на 100 миллионов рублей и попались

В Москве поймали 18 мошенников за серию афер с автокредитами на 100 млн рублей

В Москве задержали 18 предполагаемых участников преступного сообщества за серию афер с автокредитами на более чем 100 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статьям 159 («Мошенничество») и 210 («Организация преступного сообщества с использованием служебного положения») УК РФ. Им избраны различные меры пресечения. Двое фигурантов объявлены в федеральный розыск.

По данным правоохранителей, в период с 2021 по 2022 год фигуранты обращались в финансовые организации для того, чтобы получать автокредиты. Они предоставляли фиктивные документы, которые подтверждали их трудовую деятельность и уровень дохода. Полученные деньги они использовали для покупки дорогостоящих автомобилей, но возвращать займы не собирались.

По информации официального представителя МВД России, члены преступного сообщества перепродавали автомобили в других регионах России и государства ближнего зарубежья. Правоохранители задокументировали более 20 преступлений, в результате которых 11 банкам причинен ущерб на сумму более 100 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд приговорил менеджера одного из банков Михаила Власенко к 6,5 года лишения свободы за то, что он украл 33 миллиона рублей у клиентов и потратил эти деньги на отдых.