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16:38, 12 ноября 2024Россия

В России одобрили одно нововведение для автомобилистов

В Госдуме одобрили увеличение предельного срока ремонта по ОСАГО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

В России одобрили одно нововведение для автомобилистов — речь идет об увеличении предельного срока ремонта по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении, передает ТАСС.

Как следует из обоснования к законопроекту, решение приняли «в условиях санкционного давления», поскольку дилеры, осуществляющие ремонт автомобилей, а также страховые компании столкнулись с проблемой отсутствия запасных частей и невозможностью их своевременной закупки. Из-за того, что уложиться в существующие сроки становится невозможно, страховщики вынуждены расторгать договоры со станциями технического обслуживания.

«Вектор, взятый до 24 февраля 2022 года, направленный на получение владельцем автомобиля восстановленного транспортного средства после ДТП, становится сложным к исполнению», — говорится в пояснительной записке.

Теперь время, за которое нужно привезти запчасти и отремонтировать автомобиль, увеличат, а в случае нарушения указанного срока будут начисляться штрафные санкции. Правительство России также поддержало этот законопроект.

Ранее стало известно, что россиянам будут напоминать об окончании действия ОСАГО через «Госуслуги». Функция начнет работать в 2025 году.

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