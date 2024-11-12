В России шестилетнему ребенку проломило челюсть бревном на детской площадке

Shot: в Уфе шестилетнему мальчику проломило челюсть бревном на детской площадке

В Уфе шестилетнему мальчику проломило челюсть бревном на детской площадке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мать пострадавшего мальчика рассказала изданию, что привела сына в парк Лесоводов в российском городе. Там малыш побежал на новые качели.

Внезапно конструкция рухнула, и в лицо детсадовцу угодило бревно. Ребенка с окровавленной челюстью на скорой увезли в больницу, где он пробыл в течение десяти дней.

Врачи диагностировали у него открытый перелом челюсти в трех местах. Они предположили, что мальчик выжил, потому что он легкий. Удар мог бы привести к летальному исходу, но ребенка отбросило как куклу.

Жительница Уфы отметила, что сразу после инцидента с ее сыном местные чиновники опечатали территорию в парке. Они объявили, что объект нуждается в ремонте.

Родители пострадавшего намерены наказать ответственных. Малыш все еще не может есть твердую пищу, пояснила мать.

Ранее сообщалось, что девятилетняя школьница из Ангарска Иркутской области сломала спину во время игры на детской площадке.