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16:36, 12 ноября 2024Силовые структуры

В российском детском доме подростки изнасиловали шестилетнего мальчика

В Забайкалье двое подростков изнасиловали шестилетнего мальчика в детском доме
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Забайкалье двое подростков изнасиловали шестилетнего мальчика в детском доме. Об этом сообщает Chita.ru со ссылкой на несколько источников, один из которых — в правоохранительных органах.

По данным издания, ЧП произошло несколько месяцев назад. Один из источников Chita.ru отметил, что пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что директор детского дома отказался комментировать произошедшее.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд арестовал бывшего заместителя директора по воспитательно-реабилитационной работе колпинского Центра содействия семейному воспитанию №9, подозреваемого в изнасиловании мальчиков.

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