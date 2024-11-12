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10:44, 12 ноября 2024Россия

В российском городе мигрант на мусоровозе раздавил женщине голову

78.ru: в Петербурге мигрант на мусоровозе раздавил женщине голову
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге мигрант на мусоровозе наехал на женщину, в результате ДТП голова горожанки оказалась полностью раздавлена. Об этом стало известно 78.ru.

По данным телеканала, все произошло в Адмиралтейском районе. Жительница российского города переходила дорогу, когда внезапно в нее въехал мусоровоз.

Спасти пострадавшую медикам не удалось. Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать ее личность.

До этого сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении мигранта, сбившего двух детей в Москве.

Удалось выяснить, что гражданин Таджикистана на каршеринговом автомобиле на северо-западе столицы проехал на красный свет и сбил несовершеннолетних. Свою вину иностранец полностью признал. Следствие намерено просить суд об аресте обвиняемого.

ЖЗЛ
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