В российском городе мигрант на мусоровозе раздавил женщине голову

78.ru: в Петербурге мигрант на мусоровозе раздавил женщине голову

В Санкт-Петербурге мигрант на мусоровозе наехал на женщину, в результате ДТП голова горожанки оказалась полностью раздавлена. Об этом стало известно 78.ru.

По данным телеканала, все произошло в Адмиралтейском районе. Жительница российского города переходила дорогу, когда внезапно в нее въехал мусоровоз.

Спасти пострадавшую медикам не удалось. Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать ее личность.

До этого сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении мигранта, сбившего двух детей в Москве.

Удалось выяснить, что гражданин Таджикистана на каршеринговом автомобиле на северо-западе столицы проехал на красный свет и сбил несовершеннолетних. Свою вину иностранец полностью признал. Следствие намерено просить суд об аресте обвиняемого.