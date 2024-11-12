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14:39, 12 ноября 2024Россия

В российском регионе сбили две украинские авиабомбы

В Курской области сбили две украинские управляемые авиабомбы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ed Ram / Getty Images

В Курской области сбили две авиабомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничном районе Курской области», — пояснил чиновник.

Смирнов также поблагодарил бойцов подразделений противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Минобороны заявило, что российские войска за сутки отразили семь контратак ВСУ в Курской области. В пресс-службе оборонного ведомства уточнили, что контратаки проводились в направлении населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Новоивановка.

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