В РПЦ высказались об идее запретить зачисление в школы детей мигрантов без знания языка

В РПЦ назвали верной идею запретить зачислять мигрантов в школы без знания языка

В РПЦ назвали верной идею запретить зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка. С таким заявлением выступил замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), передает РИА Новости.

«Если она реализуется, то хотя бы освободит детей от ограничений равнения на отстающего», — высказал позицию российский священник.

Представитель РПЦ заявил, что демографический принцип существования страны состоит в том, что «ядром ее является русский православный народ, объединяющий весь многонародный народ России».

«Присутствие людей другой культуры, языка и религии на территории России допустимо, но непременным условием должно быть уважение к русскому народу, к русской культуре, то есть к культуре большинства», — обозначил священник.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о запрете принимать в российские школы детей мигрантов без знания русского языка. Тогда же депутат Анатолий Вассерман объяснил идею тем, что дети, зачисляемые в российские школы без знания языка, значительно усложняют образовательный процесс для своих одноклассников и педагогов.