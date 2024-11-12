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12:04, 12 ноября 2024Россия

В России объяснили идею запретить зачисление в школы детей мигрантов без знания языка

Депутат Вассерман счел острой проблему зачисления в школы детей без знания языка
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Светлана Привалова / Коммерсантъ

Дети мигрантов, зачисляемые в российские школы без знания языка, значительно усложняют образовательный процесс для своих одноклассников и педагогов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Так он объяснил идею запретить принимать таких детей в обычные школы.

«Это мнение не депутата, но публициста, поскольку я неоднократно наблюдал эту проблему, — сказал Вассерман. — А проблема, действительно, острая, потому что любой неуспевающий ученик серьезно мешает всем остальным. Во-первых, преподаватель вынужден тратить на него заметно больше времени и сил. Во-вторых, поскольку он сам не погружен должным образом в учебу, он явным образом скучает, отвлекается, из-за чего начинают отвлекаться и другие ученики».

По словам депутата, решить эту проблему можно достаточно просто — путем создания дополнительных учебных курсов для обеспечения владения языком обучения. Такие занятия, как считает политик, дети могли бы посещать параллельно со школьными, не выпадая из процесса.

«Получается, что нет надобности исключать из школ тех, кто уже в них зачислен, но не владеет языком. Для тех же, кто в школы еще не попал, возможен спецкурс по обучению русскому, что также будет очень полезно. Уточню, что это мое личное мнение, поскольку комитет по просвещению еще не обсуждал такой проект», — уточнил политик.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о запрете принимать в российские школы детей мигрантов без знания русского языка. Также будет проверяться законность их пребывания на территории России.

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