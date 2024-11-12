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09:02, 12 ноября 2024Мир

В США предрекли разочарование Нетаньяху из-за Трампа

Politico: Нетаньяху могут разочаровать ограничения со стороны Трампа
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Tom Brenner / Reuters

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху могут разочаровать ограничения со стороны избранного президента США Дональда Трампа, касающиеся боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Биби (прозвище Нетаньяху — прим. «Ленты.ру») еще не настолько преуспел, чтобы получить все, что он хочет. Трамп не собирается давать ему карт-бланш. Если Биби рассчитывает именно на это, думаю, он будет разочарован, и ему придется пересмотреть свой подход, потому что Трамп хочет прекратить боевые действия на Ближнем Востоке почти так же сильно, как и на Украине», — заявил неназванный источник.

По данным источника, Трамп «по-прежнему не является поклонником Биби» несмотря на то, что израильский премьер считал его победу на выборах более благоприятной для Тель-Авива. Издание отмечает, что избранный американский лидер все же ограничит свободу действий Израиля в вооруженном конфликте вопреки заверениям Нетаньяху, что он и Трамп имеют одинаковые позиции по Ирану.

Ранее стало известно, что Трамп попросил Нетаньяху закончить войну в секторе Газа до вступления избранного президента США в должность.

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