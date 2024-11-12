Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:18, 12 ноября 2024Россия

Вице-спикер Совфеда отреагировал на ультиматум России от кандидата в канцлеры ФРГ

Вице-спикер СФ Косачев: разрешение на Taurus означает прямое участие войск ФРГ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Разрешение Украине использовать немецкие ракеты Taurus означает прямое участие военных ФРГ в конфликте. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Безответственное заявление кандидата в канцлеры Германии от ХДС [Христианско-демократического союза] Фридриха Мерца. (…) "Разрешение" на применение Taurus означает прямое участие немецких военных, то есть все более глубокое вовлечение Германии в конфликт на Украине», — написал политик.

Сенатор также указал на бесполезность общения с Россией на языке ультиматумов. Косачев пояснил, что элиты в Берлине без причин ведут страну к военному конфликту с ядерной державой, которая никогда не заявляла о стремлении к подобному столкновению.

Ранее Фридрих Мерц выразил готовность поставить России ультиматум и организовать переговоры с президентом страны Владимиром Путиным. Он заявил, что при победе на выборах он намерен потребовать прекращения боевых действий на Украине — на принятие решения политик отведет Москве сутки. При отказе России Мерц предложил поставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главу района в Курской области уволили по требованию местных жителей. Переселенцы жаловались на безразличие чиновника

      Опубликована инструкция постройки домашнего радиотелескопа

      СК возбудил уголовное дело на троих россиян за вымогательство и похищение человека

      Бывший глава «Укрэнерго» покинул Украину

      Медведев ответил на поставленный кандидатом в канцлеры ФРГ ультиматум России

      МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России за вмешательство в выборы

      Володин высказался о видении мироустройства Путина

      В НАТО раскрыли причину нежелания вводить войска на Украину

      В России нашли виновного в коллапсе с яйцами

      В РПЦ нашли связь урбанизации с «педерастией»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше