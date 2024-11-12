Женщина попыталась продать новорожденного сына на аукционе

Американка попыталась продать новорожденного сына тем, кто предложит лучшую цену

Жительница США решила избавиться от новорожденного сына и устроила импровизированный аукцион. Об этом пишет FOX 26 Houston.

21-летняя Джунипер Брайсон была на позднем сроке беременности, когда у нее начались схватки — чуть раньше срока. Женщина решила не оставлять ребенка и попросила родственницу найти возможных усыновителей. Она не хотела, чтобы сына передавали из семьи в семью до того, как соцслужбы найдут будущих родителей. Родственница Брайсон написала пост в соцсетях, рассказав, что будущая мать ищет усыновителей, которые могли бы приехать в больницу к началу родов. Лишь позднее разместившая объявление американка с удивлением обнаружила, что Брайсон планировала получить за ребенка деньги.

Она тут же сказала будущей матери, что ее намерение незаконно и это «безумие». Однако Брайсон не смутил этот комментарий. Она объяснила родственнице, что ей нужно лишь немного денег, чтобы снять квартиру или заплатить первый взнос за дешевый автомобиль и стать курьером — «совсем ничего безумного». Позже выяснилось, что в больнице с Брайсон уже была женщина, которая планировала забрать ее сына. Несмотря на это, роженица попыталась найти других усыновителей, чтобы продать ребенка тому, кто предложит лучшую цену.

Планы Брайсон стали известны полиции после того, как она опубликовала в соцсетях фото новорожденного и отметила на нем женщину, которая была с ней во время родов. После появления отметки усыновительнице стали писать люди с вопросами, сколько она заплатила за ребенка. Она сразу обратилась в правоохранительные органы. После выписки из больницы Брайсон арестовали. Ей грозит тюремный срок за торговлю детьми.

Ранее сообщалось, что пара из Китая нашла сына и воссоединилась с ним через 37 лет после вынужденной разлуки. Мальчика продала в другую семью бабушка, которая сочла, что родителям не хватит средств на еще одного ребенка.