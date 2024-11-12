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16:40, 12 ноября 2024Культура

Звезда «Дюны» провалил кастинги в большие фильмы из-за телосложения

Тимоти Шаламе заявил, что провалил кастинг в «Дивергент» и «Бегущий в лабиринте»
Андрей Шеньшаков

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Актер Тимоти Шаламе хотел сыграть в фильмах «Дивергент» и «Бегущий в лабиринте», но получил жесткий отказ. Об этом он рассказал в интервью Зейну Лоу из Apple Music, которое цитирует Variety.

По словам звезды «Дюны», он мог бы попасть в эти известные картины, не будь таким худым. Он получил несколько прямых отказов, завалив пробы.

«После прослушиваний в "Бегущем в лабиринте" и "Дивергенте", которые появлялись одновременно со мной, мне говорили, что у меня не то тело. Позвонил агент и сказал, что нужно набрать вес. Но я решил идти своим путем», — сообщил он.

Ранее стало известно, что бюджет нового фильма с Тимоти Шаламе установил рекорд.

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