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20:52, 13 ноября 2024Ценности

47-летняя Джессика Честейн снялась в прозрачном платье для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @jessicachastain / @WMagchina

Американская актриса и продюсер Джессика Честейн снялась в откровенном наряде для китайской версии журнала W. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда фильма «Опасная игра Слоун» предстала перед камерой в прозрачном плиссированном макси-платье зеленого оттенка. Предмет гардероба был оформлен декольте до талии.

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Кроме того, 47-летняя знаменитость надела черный кружевной бюстгальтер с глубоким вырезом, сквозь прозрачную ткань которого была видна ее грудь. Также она распустила волосы, сделав небрежную укладку.

Ранее американская актриса Энн Хэтэуэй показала фанатам фото в откровенном наряде в честь 42-летия.

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