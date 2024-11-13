Армия России продолжила наступление в Торецке

«Иди и смотри»: ВС России продолжают наступление в центре Торецка

Вооруженные силы (ВС) России продолжают наступление в центре Торецка (украинское название Дзержинска) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на российского военнослужащего.

«Российская армия контролирует более половины Торецка», — приводит Telegram-канал слова военного. Он добавил, что продвижение ВС России за сутки составило более километра.

Сообщается о безуспешных контрударах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, военнослужащий сообщил о продолжающихся боях.

Ранее американское издание The Financial Times (FT) со ссылкой на двух командиров ВСУ сообщили об отправке медиков и поваров в качестве пехоты из-за нехватки людей. «Война иногда требует подобных вещей, я уже отправлял ранее своих поваров в окопы», — рассказал один из военных.