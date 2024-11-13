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12:32, 13 ноября 2024Бывший СССР

Командиры ВСУ рассказали о переводе медиков в пехоту из-за нехватки людей

FT: ВСУ отправляют медиков и поваров на передовую из-за нехватки людей
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют медиков и поваров в качестве пехоты из-за нехватки людей. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на двух командующих подразделениями ВСУ.

«Война иногда требует подобных вещей, я уже отправлял ранее своих поваров в окопы», — заявил один из украинских командиров.

Как пишет FT, офицеры ВСУ рассказали о переводе квалифицированных специалистов в пехоту из-за недостатка личного состава на передовой. Также издание привело высказывание спикера ВВС Украины Юрия Игната о переводе авиатехников в пехоту.

Ранее FT сообщило, что командование ВСУ отправляет на фронт дополнительный медицинский персонал, ожидая тяжелые бои в ближайшие дни и недели. Как отмечает издание, следующие несколько месяцев рассматриваются как критическая фаза конфликта.

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