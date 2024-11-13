Командование ВСУ отправило на фронт дополнительный медицинский персонал

FT: ВСУ отправляют на фронт дополнительный медицинский персонал

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет на фронт дополнительный медицинский персонал, ожидая тяжелые бои в ближайшие дни и недели. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источник в ВСУ.

«Представитель украинской армии сообщил Financial Times, что на восточный фронт направляется больше медицинского персонала в преддверии тяжелых боев в ближайшие дни и недели, “особенно на юге и востоке”», — пишет издание.

Как отмечает FT, следующие несколько месяцев рассматриваются как критическая фаза конфликта, поскольку Украина попытается стабилизировать свою оборону на случай, если новый президент США Дональд Трамп вынудит Киев начать переговоры с Москвой.

Ранее стало известно, что ВСУ готовы отступить с позиций в районе Курахово, но пока не получили приказа. По словам украинского военного, российские бойцы ведут атаки с нескольких сторон. Кроме того, издание отмечает, что Курахово является важным логистическим центром украинской армии.