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16:18, 13 ноября 2024Силовые структуры

Девушку-дворника изнасиловали в Подмосковье

РЕН ТВ: в Воскресенске юноши избили и изнасиловали девушку-дворника
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Подмосковье юноши избили и изнасиловали девушку-дворника в квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, все произошло в Воскресенске. Молодые люди, находясь в одной из квартир, повалили потерпевшую на пол, связали ей руки и ноги ремнями, а затем избили. После этого один из находившихся в жилище злоумышленников изнасиловал девушку.

В отношении юношей возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов проводят экспертизы. Уточняется, что у потерпевшей есть ребенок.

Ранее в Забайкалье двое подростков изнасиловали шестилетнего мальчика в детском доме.

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